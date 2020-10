Un nouveau titre pour Camille Balanche

Camille Balanche continue d’épater. La Neuchâteloise établie à Bienne est devenue championne de Suisse de VTT de descente dimanche après-midi à Lenzerheide. Après avoir obtenu le titre suprême de championne du monde de la discipline il y a deux semaines à Leogang en Autriche, la Locloise confirme sa forme du moment. Camille Balanche s’est imposée en 3’28’’30 sur la piste grisonne. Une large victoire puisqu’elle a relégué ses poursuivantes à près de dix secondes. Carolin Gehrig et Janine Hübscher complètent le podium. Chez les hommes, c’est Lutz Weber qui s’est montré le plus rapide en 2’58’’. Il s’est imposé devant Basil Weber et Janis Lehmann. /gjo