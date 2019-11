Valère Thiébaud et la Suisse en bronze

Nouvelle bonne performance pour Valère Thiébaud et l’équipe de Suisse. Le pistard neuchâtelois et ses coéquipiers ont terminé 3e de la poursuite par équipe en Coupe du monde de cyclisme sur piste vendredi à Hong-Kong. Valère Thiébaud, Théry Schir, Cyrille Thièry et Alex Vogel ont battu l’Italie dans la petite finale de moins d'une seconde (847 centièmes). Les Helvètes ont bouclé les 4'000m de poursuite par équipe en 3’55’’851. La victoire est revenue à l’Allemagne qui a battu en finale la Nouvelle-Zélande. /lyg