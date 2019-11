Valère Thiébaud en piste pour l'Olympe

Tokyo 2020 : il n’y a que cela qui compte désormais pour Valère Thiébaud. Si c’est plutôt bien parti, les championnats du monde sur piste, en mars prochain à Berlin, constitueront l’échéance réellement décisive pour permettre aux Suisses de décrocher ou non leur sélection olympique. Valère Thiébaud est persuadé que ses coéquipiers et lui sont encore capables de s’améliorer. Tous les détails comptent pour gagner des centièmes. Les facteurs extérieurs, comme la position sur le vélo et le matériel, ne sont par exemple surtout pas à négliger.