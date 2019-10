Valère Thiébaud chocolat. Le cycliste de Vilars figurait dans le quatuor helvétique de la poursuite par équipes des championnats d’Europe d’Apeldoorn, aux Pays-Bas.

Formé de Stefan Bissegger, Claudio Imhof, Cyrille Thièry et, donc de Valère Thiébaud, le team suisse termine quatrième : il a été largement battu par la Grande-Bretagne jeudi dans la petite finale. Les quatre coureurs helvétiques ont signé un chrono de 3’54’’278. Ce temps était nettement moins bon que celui réalisé la veille, mercredi donc : le Vaudruzien Valère Thiébaud et ses coéquipiers avaient pulvérisé le record de Suisses lors des qualifications, bouclant les quatre kilomètres de leur course en 3’52’’860. Avec ce temps, les Suisses auraient enlevé la médaille de bronze des Jeux olympiques de Rio en 2016. /mne