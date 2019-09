Stefan Küng se pare de bronze aux Mondiaux !

Stefan Küng a manqué de peu la médaille d’or aux Championnats du monde de cyclisme. Le St-Gallois a pris le 3e rang de la course en ligne après les 260 km au programme dimanche après-midi en Grande-Bretagne. Il a cédé au sprint face au Danois Mads Pedersen, qui enfile donc le nouveau maillot à l’arc en ciel. L'Italien Matteo Trentin s'est emparé de la médaille d'argent. Stefan Küng met ainsi fin à une disette helvétique vieille de vingt aux Mondiaux, la dernière médaille en date étant le bronze de l'Uranais Markus Zberg en 1999.







Des effort mal récompensés



C’est au terme d’une course marquée par la pluie, le vent et de nombreux abandons que Stefan Küng s’est offert une médaille de bronze au goût quelque peu amer. Le St-Gallois a été l'un des principaux animateurs de la journée. Il a été le premier à sortir du peloton principal à 66 km de l'arrivée. Le Danois Mads Pedersen l'a ensuite rejoint, avant que le grand favori Mathieu Van der Poel et Matteo Trentin se joignent à eux. Profitant de l’abandon du Belge, le coureur à croix-blanche a alors joué son va-tout dans les dernières encablures du parcours. Il a tenté à plusieurs reprises de lâcher l’Italien et le Danois, mais les deux hommes se sont accrochés. Bien leur en a pris, puisque le duo s’est joué la victoire au sprint devant un Stefan Küng à bout de forces. Mads Pedersen a donc profité de l’aubaine pour accrocher la médaille d’or, Matteo Trentin devant se contenter de l’argent. /ygo