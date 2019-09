Romain Tanniger, champion de BMX

Parcourir plusieurs centaines de mètres d'une piste bosselée, en vélo de sport hors route, le plus rapidement possible. C'est l'objectif d'une course de BMX où huit pilotes s'affrontent lors d'un départ simultané en ligne.

Romain Tanniger a 26 ans, il est Grandsonnois et fait partie du BMX Club Nord Vaudois. Début septembre, cet étudiant de l'Université de Lausanne s'est adjugé le classement général de la Swiss Cup, après neuf manches disputées sur le circuit national. Le week-end dernier, il s'imposait également à domicile, sur la piste du Pécos à Grandson, lors de la 7e manche de la Coupe romande ARB.

Romain Tanniger et le BMX, c'est une histoire qui a débuté il y a plus de 20 ans :