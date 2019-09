Emilie Siengenthaler et Camille Balanche ne sont pas vraiment parvenues à tirer leur épingle du jeu lors en Coupe du monde de descente VTT, samedi à Snowshoe aux Etats-Unis. Les deux Biennoises se sont classées respectivement sept et huitième, à plus de dix secondes de la vainqueur, la Française Marine Cabirou. /mne