Justin Paroz s’empare de la 4e étape du Trophée du Doubs

Après le triplé réussi par Marc Donzé sur les trois premières étapes, Justin Paroz s’est adjugé mercredi soir la 4e manche du Trophée du Doubs en cyclisme. Le coureur neuchâtelois de Colombier, qui n'avait participé aux trois premières, s’est imposé au sprint devant le Boncourtois Christophe Terrier pour seulement 24 centièmes. Il a avalé les 12,3 km et 569 m de dénivelés entre St-Ursanne et St-Brais en 19 minutes et 46 secondes. Le Français Gwenael Rouzet complète le podium à une seconde et demie de la tête de course. Le leader du classement général Marc Donzé ne s’est pas aligné sur cette avant-dernière étape.

Sandra Stadelmann-Hushi de Courtételle s’est, elle, imposée chez les dames en 19’50’’. Elle a devancé Nicole Beuchat de Châtillon de 4 secondes et Klasina Brunott de Sceut de près de 5 secondes.

La 5e et dernière manche de l’été aura lieu le 24 juillet entre Soubey et Saignelégier. /jpi