Valère Thiébaud en bronze

Du bronze pour Valère Thiébaud et les poursuiteurs suisses. Le Vaudruzien et ses coéquipiers ont obtenu la médaille de bronze à Gand jeudi lors du championnat d'Europe M23. Le quatuor composé de Valère Thiébaud, Robin Froidevaux, Mauro Schmid et Alex Vogel a battu l'Italie dans la petite finale, avec un chrono de 3'56''963. En finale, la Russie s'est imposée devant la Belgique. /ats-jha