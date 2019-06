Justin Paroz dompte Chaumont

La deuxième manche du Trophée des Montagnes neuchâteloises est revenue à Justin Paroz. Le cycliste neuchâtelois a remporté la course de côte Neuchâtel-Chaumont vendredi soir. Il a parcouru les 4,5 kilomètres de course, pour 407 mètres de dénivelé, en 16 minutes et 52 secondes. Justin Paroz a devancé Mario Fontana qui a réalisé un chrono de 17 minutes et 12 secondes et Martin Sandoz qui a mis 18 minutes et 1 seconde pour gravir Chaumont.

Chez les dames, succès de Mélanie Jeannerod en 21 minutes et 36 secondes. Le podium est complété par Sybille Erdmann en 23 minutes et 55 secondes et Isabelle Singele en 26 minutes et 40 secondes. /jpp