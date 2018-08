Un Bernois s’impose à Som-Martel

La traditionnelle course de côte cycliste Le Locle-Som-Martel est revenue à Joël Suter. Le Bernois s’est imposé lors de la 46e édition en 37 minutes et 51 secondes samedi après-midi. C’est six secondes de mieux que l’Italien Marco Provera qui signe la deuxième place. Le podium est complété par le vainqueur de l’an dernier, le Vaudois Cyrille Thiéry qui a concédé huit secondes sur le meilleur chrono.

Une soixantaine de cyclistes ont pris part à cette course, organisée par le VC Edelweiss, dans la catégorie des licenciés. /jpp