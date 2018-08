Florence Darbellay sur le podium du Grand Raid

Nouvelle belle performance de Florence Darbellay. La vététiste valaisanne, établie à Neuchâtel, a signé la troisième place de la 29e édition du Grand Raid samedi. Elle a parcouru les 125 kilomètres entre Verbier et Grimentz en 8 heures 05 et 55 secondes. Florence Darbellay termine à 35 minutes et 10 secondes de la première place remportée par la Suissesse Esther Süss qui, en 7 heures 35 et 45 secondes, a établi le nouveau record de l’épreuve.

Chez les hommes, succès de l’Allemand Andreas Seewald en 6 heures et 12 secondes. /ats-jpp