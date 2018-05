Victoire française à la Route des Hautes-Vallées

Les cyclistes de la région et de France voisine avaient rendez-vous au Cerneux-Péquignot mercredi soir pour la première étape de la 24e Route des Hautes-Vallées. Chez les élites, Raphaël Decol du VC Morteau-Montbenoit s’est imposé en 1 heure et 35 minutes sur un parcours de 64 kilomètres. Il a devancé de quatre secondes Ricardo Senos du Locle et de six secondes un petit groupe composé de Damien Heiniger du GS Ajoie, Carlos Serra du VC Edelweiss et Cyril Calame également du VC Edelweiss.

Chez les dames, victoire de Crystel Matthey du Zeta cycling club.

Enfin chez les populaires, succès de Clément Orny du VC Morteau-Montbenoit. /jpp-comm