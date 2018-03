Une lutte entre les frères Lüthi

La première manche de la course cycliste des classiques du Littoral n'ayant pas pu se tenir le 4 mars pour des raisons météorologiques, la deuxième manche du 11 mars était du coup la première de cette édition 2018. Une météo humide mais une température agréable a permis à cette étape de 70 km de se dérouler sans encombre. Chez les hommes, la victoire finale a donné lieu à une lutte acharnée entre Patrick et Nicolas Lüthi remportée finalement par ce dernier. Le Biennois Oliver Stritt complétait le podium. Chez les filles, Florence Darbellay a pris la première place devant Crystel Matthey et Pauline Roy. /dau