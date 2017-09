Cyclisme neuchâtelois bien représenté aux mondiaux

Trois jeunes coureurs neuchâtelois figurent dans la sélection de Swiss Cycling pour les championnats du monde sur route qui auront lieu du 17 au 24 septembre à Bergen, en Norvège. Le Chaux-de-Fonnier Alexandre Balmer et le Vaudruzien Valère Thiébaud ont été retenus pour la course en ligne juniors. Valère Thiébaud sera encore aligné dans le contre-la-montre. La Chaux-de-Fonnière Pauline Roy a été elle retenue pour la course en ligne juniors féminine.

Alexandre Balmer sera déjà en lice jeudi en Australie dans le cross country des mondiaux de VTT. /mne