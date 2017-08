Consécration pour Florence Darbellay et chapeau à Emilien Barben

Florence Darbellay est enfin parvenue à ses fins lors de la 28e édition du Grand Raid VTT Verbier – Grimentz. Agée de 40 ans, la Valaisanne de Neuchâtel s’est imposée après huit heures d’efforts au terme des 125 kilomètres du parcours pour quelque 5000 mètres de dénivellation.

Chez les messieurs, les vététistes italiens ont signé le doublé : Samuele Porro a gagné devant Juri Ragnoli en 6 h 08’ 03’’. La course a été marquée par la fracture de la clavicule sur chute d'Urs Huber, quintuple vainqueur de l'épreuve. Coté Neuchâtelois, Jérémy Huguenin s’est classé quatorzième juste devant Fabien Monnier.

Emilien Barben de Chez-le-Bart a gagné la course au départ de Nendaz, sur un parcours réduit à 93 kilomètres en un peu plus de cinq heures et quart.

Triplé entièrement régional enfin sur les 68 kilomètres Hérémence – Grimentz : Joanie Huguenin (Lugnorre) l’emporter devant les Neuchâteloises Stéphanie Métille et Sandra Baumann. /mne