Jérémy Huguenin prend sa retraite

Jérémy Huguenin ne concourra plus dans une compétition professionnelle de VTT à la fin de la saison. Après mûre réflexion, il a choisi de s'ouvrir à de nouvelles perspectives dans sa vie professionnelle et privée. Jérémy Huguenin a, comme il le dit lui-même « la chance d’être en parfaite santé et de bénéficier de grandes capacités sportives ». Malgré cela, il a ressenti pour la première fois de sa carrière la saison passée une légère baisse de régime physique.

Le Neuchâtelois pourra désormais consacrer plus de temps à son job de professeur de fitness au Fitness Maréchal à Neuchâtel. Il ne compte pas pour autant arrêter complétement le sport, et l’on pourrait le retrouver dans des compétitions amateurs dans la région ces prochaines années.

Le vététiste participera comme prévu aux trois courses élites de VTT en fin de saison : l’Eiger Bike, le Grand Raid et le National Park.

Il n’a pour l’instant encore jamais accroché le podium sur le Grand Raid. Nous ne pouvons que lui souhaiter que cette ultime tentative soit la bonne. /yfl