Jolanda Neff et Nino Schurter champions !

Nino Schurter fait honneur à son maillot arc-en-ciel. Le champion olympique de Rio de Janeiro l'an dernier s'est imposé dimanche à Montsevelier, après 28 kilomètres de course. Il a gagné le titre de champion de Suisse de VTT, en devançant sur le fil l'Argovien Mathias Flückiger et le Bernois Florian Vogel. Le Grison a gagné là son 7e titre de champion de Suisse de VTT. Il est en course actuellement pour le titre de vainqueur de la Coupe du monde et fait office de grand favori pour les Championnats d'Europe qui ont lieu dans deux semaines. Parmi la trentaine de participants, les Jurassiens ont fait très bonne figure. Andy Kläy, de Movelier, a pris la 18e place, juste devant Bruno Vitali, de Delémont.

Jolanda Neff en toute maîtrise

Chez les dames, Jolanda Neff a conservé sa couronne nationale. Championne de Suisse l'an dernier, la Saint-Galloise a récidivé ce dimanche sur le tracé de Montsevelier, long de 19 kilomètres. Elle a forcé la décision dans les derniers kilomètres de la course pour devancer deux autres athlètes de Suisse alémanique, Linda Indergrand et Corina Gantenbein. Les régionales de l'étape ont fini dans les dix premières de la catégorie élites, sur 12 participantes. L'athlète de Bassecourt, Marine Groccia, a pris la 8e place, devançant d'un rang la vététiste de Péry Katja Montani.

Jolanda Neff, ancienne championne du monde, a salué le travail des organisateurs. « C'est un vrai parcours de VTT, c'est magnifique de pouvoir courir ici », s'est exclamée celle qui a mis tout le monde d'accord sur le tracé de Montsevelier.

Dans les catégories juniors, on note la belle 3e place de la Chaux-de-Fonnière Pauline Roy chez les moins de 19 ans.

Un bilan des plus positifs

Les organisateurs arboraient un large sourire dimanche après-midi. La foule s'est déplacée en nombre à Montsevelier pour encourager les cadors du VTT helvétique. Sans vouloir articuler de chiffres officiels, faute de moyens de vérification, les organisateurs estiment que la barre des 2'000 visiteurs a été dépassée, peut-être même y avait-il plus de 3'000 personnes le long du parcours, selon eux. Quoiqu'il en soit, le comité souligne l'intérêt des Jurassiens pour cette discipline. La météo extrêmement favorable a aussi favorisé la forte affluence de ce dimanche. /mle