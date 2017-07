Les Neuchâtelois en force sur le Trophée du Doubs

Justin Paroz l’emporte d’un boyau à Saignelégier. Le cycliste Neuchâtelois s’est adjugé la 3e étape du Trophée du Doubs mercredi soir. Il s’est montré le plus rapide entre La Verte Herbe et le chef-lieu franc-montagnard. Justin Paroz a signé un chrono de 27’42’’ sur le tracé de 9,9 km pour 486 m de dénivelé. Le Neuchâtelois a devancé d’une seconde un duo arrivé en même temps pour la 2e place avec le Neuchâtelois Cyril Calame et l’Ajoulot Yannis Voisard.

Côté féminin, c’est aussi une Neuchâteloise qui l’a emportée. Crystel Matthey a dominé la concurrence en signant un temps de 29’04’’. Elle a pris le meilleur sur la Vadaise Sandra Stadelmann-Hushi (+3’07’’) et sur la Franc-Montagnarde Marianne Froidevaux (+3’16’’). /msc+comm