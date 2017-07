Ça va pédaler fort dans le Jura

Le 20e anniversaire de la Valterbimania sera fêté en grande pompe. L’épreuve VTT organise les championnats de Suisse de cross-country pour marquer ce cap. Ils se tiendront à Montsevelier le 16 juillet prochain. C’est même deux jours de fête qui seront au programme puisque les régionaux seront en piste le 15 juillet pour la 3e manche du Trophée jurassien de VTT et la 6e manche de la Garmin Bike Cup. 500 à 600 sportifs devraient pédaler sur le parcours jurassien.

Les grands noms du pays

La course au maillot rouge à croix blanche sera relevée, tant chez les hommes que chez les femmes. Les meilleurs vététistes du pays s’élanceront dans dix jours à Montsevelier. Le public pourra ainsi admirer le coup de pédale de Nino Schurter (champion olympique en titre, quintuple champion du monde et sextuple champion de Suisse), mais aussi celui de Florian Vogel (triple champion de Suisse et champion d’Europe 2008) et de Lukas Flückiger (vice-champion du monde 2012, vainqueur de la BMC Racing Cup 2015 à Montsevelier). Côté féminin, tous les regards seront braqués sur Jolanda Neff. Victorieuse de la BMC Racing Cup 2015 sur le tracé du Val Terbi, la St-Galloise avait particulièrement apprécié le parcours. Elle aura à cœur d’accrocher un 3e titre national à son palmarès. Une dizaine de régionaux seront aussi au départ, à l’image de Marine Groccia et Bruno Vitali. Ils auront fort à faire pour s’immiscer sur le podium.

Neuf titres décernés

Si les élites seront les vedettes de ce dimanche 16 juillet, le public pourra se mettre en appétit avec les catégories M17, M19 et M23 féminines et masculines, mais aussi avec les Masters hommes. L’hymne national suisse résonnera ainsi à neuf reprises du côté de la halle de gymnastique de Montsevelier.

Des nouveautés sur le parcours

Les organisateurs de la Valterbimania ont déjà accueilli quelques-uns des grands noms du VTT suisse en 2014 et 2015. C’était alors à l’occasion de manches de la Coupe de Suisse de la discipline, la BMC Racing Cup. Le tracé a tout de même évolué. De nouveaux sauts ont fait leur apparition, tout comme des virages relevés. Une zone flambant neuve a aussi vu le jour à proximité de la zone de départ. Le public découvrira un passage très technique inspiré des parcours de Coupe du monde. La difficulté sera donc au rendez-vous. Les vététistes régionaux bénéficieront, eux, de plusieurs zones d’évitement afin de faciliter quelque peu le circuit.

Retransmission en direct et budget en hausse

Que ce soit sur place ou depuis son canapé, le public aura l’occasion de suivre l’intégralité des épreuves de ces championnats de Suisse de VTT. Cinq caméras filmeront les courses du 16 juillet. Des courses qui pourront ainsi être suivies en direct et en rediffusion sur internet. Elles seront aussi projetées sur un écran géant dans l’aire d’arrivée à Montsevelier. Fort de huit personnes, le comité d’organisation a dû boucler un budget d’un peu plus de 100'000 francs pour mettre sur pied cet événement dans le Jura. C’est 20'000 à 25'000 francs de plus que pour l’organisation d’une manche de la Coupe de Suisse. Et pour que la fête soit belle, le staff peut compter sur l’appui de 250 bénévoles. /msc