Jeannie Longo à la Route des Hautes-Vallées

Justin Paroz et Pierre-François Bourdelle ont dominé le contre-la-montre par équipes de deux disputé samedi dans le cadre de la Route des Hautes-Vallées. Une course cycliste qui faisait aussi office de championnat cantonal neuchâtelois par équipes. Les deux coureurs du Zeta cycling club ont bouclé les 21 kilomètres du fameux parcours tracé à la Vallée de La Brévine en 27 minutes et 30 secondes, soit à la moyenne horaire de 46 km 255. Ils ont devancé de 35 secondes la paire mixte composée de Fabien Secundo et d’une certaine Jeannie Longo, multiple championne du monde et aujourd’hui âgée de 59 ans. /comm-mne