Cyclistes à l’honneur

Les adeptes de la petite reine étaient à l’honneur mercredi soir lors de l’assemblée générale de l’Union cycliste neuchâteloise qui s’est tenue au CIS à Marin. L’UCN a délivré l’an dernier 13 titres de champions romands et 38 titres cantonaux dans les disciplines : route, contre-la-montre, piste, cyclocross, VTT et BMX. Huit coureurs ont reçu un prix méritant et Alexandre Balmer s’est vu remettre le mérite sportif UCN 2016 pour ses titres de champion de Suisse VTT et route. /comm-jpp