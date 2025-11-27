Washington retrouve ses habitudes

Washington n'est pas parvenu à enchaîner une deuxième victoire consécutive vendredi en NBA.

Les Wizards du Valaisan Kyshawn George se sont inclinés 119-86 sur le parquet d'Indiana pour subir leur 16e revers de la saison en 18 parties.

Les Wizards, qui avaient mis fin à une série de 14 défaites mardi en dominant les Hawks d'Atlanta, ont été nettement dominés par les Pacers. Ceux-ci ont pu compter notamment sur les 24 points et 11 rebonds de Pascal Siakam pour s'offrir un 3e succès en 19 matches disputés cette saison.

Kyshawn George est resté discret vendredi, se contentant de 5 points (à 2/6 au tir), 4 passes décisives et 3 rebonds. L'ailier chablaisien, qui a commis 2 pertes de balle, a terminé cette partie avec un différentiel de -14.

/ATS