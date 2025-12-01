Victoire pour George et les Wizards

Kyshawn George et les Wizards ont remporté leur troisième victoire de la saison. Ils se sont ...
Victoire pour George et les Wizards

Victoire pour George et les Wizards

Photo: KEYSTONE/AP/John McDonnell

Kyshawn George et les Wizards ont remporté leur troisième victoire de la saison. Ils se sont imposés 129-126 face aux Milwaukee Bucks.

Le Valaisan a eu un peu moins de réussite sur son shoot avec un 3/11 pour neuf points, tous inscrits derrière la ligne (3/6). Mais sur ses 31 minutes de jeu, George a capté 3 rebonds, délivré 5 assists et ajouté un contre et une interception.

Clint Capela a été moins prolifique. Les Houston Rockets ont perdu contre Utah 133-125. Le Genevois a joué neuf minutes pour deux points (aux lancers francs) et 3 rebonds offensifs. Le centre turc Alperen Sengun s'est fait plaisir avec 31 pts, 8 rebonds, 14 assists, 5 contres et 2 interceptions.

Les Los Angeles Clippers se sont eux aussi inclinés. Une défaite 140-123 face au Miami Heat. Le rookie fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser a eu droit à 12 minutes. Il s'en est servi pour inscrire 6 pts, capté un rebond et réalisé un contre.

/ATS
 

Actualités suivantes

5e succès de suite à l'extérieur pour Houston

5e succès de suite à l'extérieur pour Houston

Basketball    Actualisé le 01.12.2025 - 08:43

Qualifs Mondial 2027: la Suisse battue par la Turquie à Fribourg

Qualifs Mondial 2027: la Suisse battue par la Turquie à Fribourg

Basketball    Actualisé le 30.11.2025 - 18:51

Washington retrouve ses habitudes

Washington retrouve ses habitudes

Basketball    Actualisé le 29.11.2025 - 07:53

Une défaite logique mais rageante pour la Suisse

Une défaite logique mais rageante pour la Suisse

Basketball    Actualisé le 27.11.2025 - 21:39

Articles les plus lus

Union face à Monthey en quart de finale de la Coupe de Suisse

Union face à Monthey en quart de finale de la Coupe de Suisse

Basketball    Actualisé le 26.11.2025 - 11:50

Une défaite logique mais rageante pour la Suisse

Une défaite logique mais rageante pour la Suisse

Basketball    Actualisé le 27.11.2025 - 21:39

Washington retrouve ses habitudes

Washington retrouve ses habitudes

Basketball    Actualisé le 29.11.2025 - 07:53

Qualifs Mondial 2027: la Suisse battue par la Turquie à Fribourg

Qualifs Mondial 2027: la Suisse battue par la Turquie à Fribourg

Basketball    Actualisé le 30.11.2025 - 18:51

NBA: Washington regagne enfin, sans Kyshawn George

NBA: Washington regagne enfin, sans Kyshawn George

Basketball    Actualisé le 26.11.2025 - 08:49

Union face à Monthey en quart de finale de la Coupe de Suisse

Union face à Monthey en quart de finale de la Coupe de Suisse

Basketball    Actualisé le 26.11.2025 - 11:50

Une défaite logique mais rageante pour la Suisse

Une défaite logique mais rageante pour la Suisse

Basketball    Actualisé le 27.11.2025 - 21:39

Washington retrouve ses habitudes

Washington retrouve ses habitudes

Basketball    Actualisé le 29.11.2025 - 07:53

NBA: Billups plaide non-coupable dans l'affaire des jeux truqués

NBA: Billups plaide non-coupable dans l'affaire des jeux truqués

Basketball    Actualisé le 24.11.2025 - 20:21

NBA: Clint Capela gagne du temps de jeu

NBA: Clint Capela gagne du temps de jeu

Basketball    Actualisé le 25.11.2025 - 09:03

NBA: Washington regagne enfin, sans Kyshawn George

NBA: Washington regagne enfin, sans Kyshawn George

Basketball    Actualisé le 26.11.2025 - 08:49

Union face à Monthey en quart de finale de la Coupe de Suisse

Union face à Monthey en quart de finale de la Coupe de Suisse

Basketball    Actualisé le 26.11.2025 - 11:50