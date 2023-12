Une quatrième défaite de rang pour les Hawks

Le ciel s’obscurcit pour Clint Capela et Atlanta ! Battus 129-122 à domicile par Denver, les Hawks ont concédé une quatrième défaite de rang, la treizième en vingt-quatre matches.

Ce bilan ne colle pas vraiment aux ambitions du club. Face au champion en titre, les Hawks ont cédé dans un troisième quarter perdu 38-24 avant d’entretenir le rêve d’une improbable remontada grâce à la réussite de Bogdan Bogdanovic qui a inscrit... 10 tirs à 3 points . L’expulsion après deux fautes techniques du meneur Trae Young à la fin du troisième quarter a, bien sûr, pesé dans l’issue du match.

Avec ses 14 points et ses 8 rebonds pour un différentiel de -3, Clint Capela s’est bien battu face à Nikola Jokic, auteur de 25 points. Mais au final, le Serbe, avec son 9 sur 13 au tir, a été l’un des artisans du succès des Nuggets qui intervient après trois défaites consécutives.

Si la situation d’Atlanta inquiète, que dire de celles de San Antonio et de Detroit ? Battus respectivement une 17e et une 20e fois de rang, les Spurs et les Pistons approchent le pire record de l’histoire ; les 26 défaites d’affilée de Philadelphia lors de la saison 2013/2014. Crédité de 15 points et de 18 rebonds à Houston où San Antonio s’est incliné 93-82, Victor Wembanyama n’est certainement pas venu en NBA pour vivre une telle galère.

/ATS