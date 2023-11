Une promenade de santé pour Atlanta

Promenade de santé pour Atlanta et Clint Capela à Washington ! Les Hawks se sont imposés 136-108 devant les Wizards qui restent désormais sur une série de neuf défaites de rang.

Atlanta a forcé la décision juste avant la pause avec un partiel de 10-2 pour mener 70-58 au moment de regagner les vestiaires. Equipe en construction au même titre que Detroit et San Antonio qui ne savent également plus gagner en ce mois de novembre avec respectivement 13 et 11 défaites de rang, Washington n’a pas eu les moyens de revenir dans le match.

Malgré un temps de jeu limité à 19’, Clint Capela a eu le temps de signer son septième double double de la saison avec ses 12 points et ses 11 rebonds. Le Genevois a été crédité d’un différentiel de +21. La tâche qui l’attend ce dimanche à Boston, le leader de la Conférence Est, sera bien plus ardue.

/ATS