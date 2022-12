Une nouvelle défaite pour les Hawks

Sombre soirée pour Clint Capela et Atlanta à Orlando ! Les Hawks se sont inclinés 135-124 devant le Magic pour accuser désormais un bilan négatif avec 14 victoires contre 15 défaites.

Tout s'est joué dans un premier quarter à sens unique. Orlando le remportait... 50-22 pour prendre une option décisive sur la victoire. 'Il ne faut pas attendre d'en prendre plein la figure pour réagir', fulmine le coach des Hawks Nate McMillan.

De retour au jeu après une blessure au tendon d'Achille, Clint Capela a, encore une fois, été trahi par son physique. Aligné durant seulement 22 minutes, le Genevois a terminé la rencontre avec une douleur au mollet. Il a inscrit 16 points et a cueilli 6 rebonds pour des Hawks qui n'occupent plus que la neuvième place de la Conférence Est après avoir perdu cinq de leurs six derniers matches.

/ATS