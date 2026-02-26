Une défaite bien trop lourde pour la Suisse en Bosnie-Herzégovine

La Suisse n’a pas pesé lourd à Tuzla. Elle s’est inclinée 84-60 devant la Bosnie-Herzégovine ...
Une défaite bien trop lourde pour la Suisse en Bosnie-Herzégovine

Une défaite bien trop lourde pour la Suisse en Bosnie-Herzégovine

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

La Suisse n’a pas pesé lourd à Tuzla. Elle s’est inclinée 84-60 devant la Bosnie-Herzégovine pour concéder une troisième défaite dans le tour préliminaire de la Coupe du monde 2027.

Menée 20-12 après le premier quarter puis 41-27 à la pause, la formation dirigée par Dimitris Menoudakos en l’absence d’Ilias Papatheodorou retenu par son club a payé au prix fort son infériorité au rebond. Avec leur domination sans partage sous les panneaux, les Bosniens ont très vite pu s’offrir un matelas très confortable dans cette rencontre bien déséquilibrée.

Privés de Selim Fofana et de Yuri Solcà blessés, les Suisses ont été confrontés à une mission impossible en raison de leur faiblesse dans le jeu intérieur. Auteur de 19 points avec toutefois un 1 sur 9 à 3 points, Alexander Schumacher a été le meilleur marqueur dans le camp des battus. Avec ses 10 rebonds, Yasmin Mambo a été, quant à lui, le seul à tenir le choc dans les airs.

La Suisse tentera de rebondir lundi à Kriens devant à nouveau la Bosnie-Herzégovine. L’écart de 24 points concédé à Tuzla semble toutefois insurmontable pour espérer devancer les Bosniens dans la lutte pour la troisième place du groupe, la dernière qualificative, derrière la Turquie et la Serbie.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un large succès pour Houston

Un large succès pour Houston

Basketball    Actualisé le 26.02.2026 - 07:13

Les Wizards lourdement battus à Atlanta

Les Wizards lourdement battus à Atlanta

Basketball    Actualisé le 25.02.2026 - 07:05

Fin de série pour les Wizards

Fin de série pour les Wizards

Basketball    Actualisé le 23.02.2026 - 07:57

Les Rockets battus à New York

Les Rockets battus à New York

Basketball    Actualisé le 22.02.2026 - 17:25

Articles les plus lus

Les Clippers battus dans le derby de LA

Les Clippers battus dans le derby de LA

Basketball    Actualisé le 21.02.2026 - 07:33

Les Rockets battus à New York

Les Rockets battus à New York

Basketball    Actualisé le 22.02.2026 - 17:25

Fin de série pour les Wizards

Fin de série pour les Wizards

Basketball    Actualisé le 23.02.2026 - 07:57

Les Wizards lourdement battus à Atlanta

Les Wizards lourdement battus à Atlanta

Basketball    Actualisé le 25.02.2026 - 07:05

Les trois Suisses de NBA victorieux

Les trois Suisses de NBA victorieux

Basketball    Actualisé le 20.02.2026 - 08:27

Les Clippers battus dans le derby de LA

Les Clippers battus dans le derby de LA

Basketball    Actualisé le 21.02.2026 - 07:33

Les Rockets battus à New York

Les Rockets battus à New York

Basketball    Actualisé le 22.02.2026 - 17:25

Fin de série pour les Wizards

Fin de série pour les Wizards

Basketball    Actualisé le 23.02.2026 - 07:57

Union Neuchâtel perd un rang pour deux points

Union Neuchâtel perd un rang pour deux points

Basketball    Actualisé le 19.02.2026 - 06:58

Kyrie Irving ne jouera pas de la saison

Kyrie Irving ne jouera pas de la saison

Basketball    Actualisé le 19.02.2026 - 07:09

Les trois Suisses de NBA victorieux

Les trois Suisses de NBA victorieux

Basketball    Actualisé le 20.02.2026 - 08:27

Les Clippers battus dans le derby de LA

Les Clippers battus dans le derby de LA

Basketball    Actualisé le 21.02.2026 - 07:33