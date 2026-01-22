Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Washington a concédé jeudi sa 8e défaite d'affilée en NBA, la 33e en 43 matches joués cette ...
Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Photo: KEYSTONE/FR67404 AP/NICK WASS

Washington a concédé jeudi sa 8e défaite d'affilée en NBA, la 33e en 43 matches joués cette saison.

Kyshawn George et les Wizards ont subi la loi des Nuggets (107-97), qui étaient pourtant privés pour un 13e match consécutif de la superstar Nikola Jokic (blessure à un genou).

Kyshawn George a brillé dans cette partie, cumulant 20 points, 12 rebonds et 7 assists. L'arrière valaisan a toutefois manqué d'adresse, ne rentrant que 6 de ses 17 tirs (2/6 à 3 points). Les Wizards n'ont d'ailleurs réussi que 38% de leurs tirs (32/84) jeudi.

Washington n'a pourtant rien lâché, recollant à 83-83 à 9'22 de la fin après avoir accusé 9 points de retard au troisième quart. Mais les Dever Nuggets ont repris pour de bon les commandes en signant alors un partiel de 9-0.

Clint Capela a également connu la défaite jeudi avec les Rockets, qui se sont inclinés 128-122 après prolongation à Philadelphie. L'intérieur genevois de Houston n'a réussi que 2 points (à 1/4 au tir) en 15' de jeu, mais il a tout de même capté 7 rebonds.

Sans Yanic Konan Niederhäuser resté sur le banc, les Clippers ont quant à eux dominé les Lakers 112-104 dans le derby de Los Angeles. Kawhi Leonard (28 points) et Ivica Zubac (18 points, 19 rebonds) ont brillé dans le camp des Clippers, qui ont remporté 14 de leurs 17 derniers matches.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Basketball    Actualisé le 22.01.2026 - 07:49

Fin de série pour Union Neuchâtel

Fin de série pour Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 21:34

Union Neuchâtel face aux Lions de Genève en Coupe

Union Neuchâtel face aux Lions de Genève en Coupe

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 11:51

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 06:52

Articles les plus lus

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Basketball    Actualisé le 20.01.2026 - 06:12

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 06:52

Union Neuchâtel face aux Lions de Genève en Coupe

Union Neuchâtel face aux Lions de Genève en Coupe

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 11:51

Fin de série pour Union Neuchâtel

Fin de série pour Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 21:34

Kyshawn George marque 29 points en vain

Kyshawn George marque 29 points en vain

Basketball    Actualisé le 18.01.2026 - 08:40

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Basketball    Actualisé le 20.01.2026 - 06:12

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 06:52

Union Neuchâtel face aux Lions de Genève en Coupe

Union Neuchâtel face aux Lions de Genève en Coupe

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 11:51

Union Neuchâtel vise le 10 sur 10

Union Neuchâtel vise le 10 sur 10

Basketball    Actualisé le 16.01.2026 - 11:07

Union Neuchâtel dans le dernier carré 

Union Neuchâtel dans le dernier carré 

Basketball    Actualisé le 17.01.2026 - 10:35

Kyshawn George marque 29 points en vain

Kyshawn George marque 29 points en vain

Basketball    Actualisé le 18.01.2026 - 08:40

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Basketball    Actualisé le 20.01.2026 - 06:12