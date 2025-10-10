Un troisième titre en quatre ans pour A'ja Wilson et les Aces

Les Aces de Las Vegas ont décroché leur troisième titre en quatre ans en WNBA. A'ja Wilson ...
Photo: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri

Les Aces de Las Vegas ont décroché leur troisième titre en quatre ans en WNBA.

A'ja Wilson et ses coéquipières ont 'balayé' le Mercury de Phoenix 4-0 dans la première finale de l'histoire disputée au meilleur des sept matches, s'imposant 97-86 à Phoenix vendredi lors de l'acte IV.

Superstar des Aces et quadruple MVP de la ligue, A'ja Wilson (29 ans) a une nouvelle fois montré la voie à suivre. La championne olympique de Paris 2024 a compilé 31 points, 9 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres vendredi. Elle a logiquement été désignée MVP de cette finale qu'elle a conclue avec des moyennes de 28,5 points et 11,8 rebonds.

Les Aces avaient remporté deux titres consécutifs en 2022 et 2023 après avoir terminé la saison régulière avec le meilleur bilan de la ligue. Ce ne fut pas aussi évident cette saison: elles affichaient ainsi un bilan mitigé de 14 victoires pour 14 défaites le 2 août après avoir été écrasées de 53 points (!) face à Minnesota. Mais elles ont conclu la saison régulière en fanfare, remportant leurs 16 derniers matches pour aborder les play-off en pleine confiance.

