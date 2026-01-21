Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Les Knicks ont profité de la visite de biens pâles Nets pour signer un record de la franchise mercredi en NBA.

New York a surclassé Brooklyn de 54 points, cueillant la plus large victoire de son histoire dans ce derby new-yorkais.

Les New York Knicks ont mis fin à une série de quatre défaites en infligeant dans leur antre du Madison Square Garden une correction à leurs voisins des Brooklyn Nets (120-66). L'ancien record de la franchise, 48 points d'écart, avait été établi en 1968, 1972 et 1994.

Jalen Brunson a été le plus en vue avec 20 points, dans un match à sens unique. Les Knicks ont pris le contrôle dès le premier quart-temps (38-20) avant de creuser l'écart de manière spectaculaire, comptant jusqu'à 59 points d'avance.

Une réaction était attendue par leur exigeant public suite à la lourde défaite enregistrée lundi à la maison face à Dallas (114-97). Très critique après ce revers, l'entraîneur Mike Brown avait publiquement défié ses joueurs de 'faire leur travail', après avoir encaissé 75 points en première mi-temps contre les Mavericks.

Le message a visiblement été entendu. 'Le simple fait de nous voir jouer à notre meilleur niveau, de les voir tout donner pendant 48 minutes, était très agréable', s'est félicité Brown après la déculottée infligée aux Nets.

Troisièmes à l'Est, les Knicks, éliminés en finale de Conférence la saison passée, voient ce succès comme un point de départ. 'Il fallait se recentrer et redevenir nous-mêmes', a résumé Jalen Brunson.

/ATS