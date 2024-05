Un nouveau récital pour Jalen Brunson

New York et Indiana s’affronteront en demi-finale de la Conférence Est. Les Knicks et les Pacers ont conclu leur série devant respectivement Philadelphia et Milwaukee lors de l’Acte VI.

A Philadelphie, New York s’est imposé 118-115 grâce à un panier à 3 points de Josh Hart à 24’’4 du buzzer. Auteur de 41 points, Jalen Brunson a été l’homme du match. Après ses 47 et 40 points lors des deux matches précédents, l’arrière fut à nouveau irrésistible.

New York ouvrira la série contre Indiana lundi dans son antre du Madison Square Garden. Face à un Milwaukee toujours privé de Giannis Antetokounmpo et avec un Damian Lillard diminué, les Pacers ont eu la partie facile. Ils ont toujours mené dans cette rencontre pour gagner enfin une série de play-off après une longue attente de dix ans.

/ATS