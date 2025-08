Un deuxième obstacle à franchir pour la Suisse

L'équipe de Suisse entame le 2e tour des pré-qualifications pour le Mondial 2027 samedi.

La troupe du coach Ilias Papatheodorou affronte la Slovaquie à Bratislava (dès 18h) en ouverture du groupe D, dans lequel figure également l'Ukraine.

Les données sont plutôt simples pour l'équipe de Suisse, qui avait passé le 1er tour de ces pré-qualifications en gagnant ses six matches entre février 2024 et février 2025. Elle devra éviter la dernière place de sa poule pour décrocher son ticket pour les vraies qualifications et y défier les meilleures équipes du continent.

L'Ukraine, 37e meilleure nation du monde selon le classement de la FIBA, est la favorite logique de cette poule. Mais le contexte de la guerre avec la Russie ne favorise évidemment pas les desseins des Ukrainiens, qui avaient échoué dans les qualifications de l'Euro 2025 après avoir terminé au 12e rang de l'édition 2022.

L'équipe de Suisse en saura plus sur le potentiel de l'Ukraine mercredi prochain lors de la 2e journée, avec un match programmé à Fribourg. Elle accueillera ensuite la Slovaquie le mercredi 13 à Winterthour, avant d'affronter l'Ukraine à Riga en Lettonie le samedi 16 pour son dernier match.

