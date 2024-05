Un 6e titre d'affilée pour Fribourg Olympic

Le basket fribourgeois se porte à merveille. Olympic a imité Elfic en devenant champion de Suisse pour la sixième fois d'affilée, en battant Massagno 3-1 en finale des play-off de SBL.

Battus 93-80 samedi au Tessin, les Fribourgeois n'ont donc pas manqué leur deuxième opportunité de conclure la série. Ils sont allés s'imposer 91-77 à Nosedo pour décrocher le 22e titre de leur histoire, le septième sur les huit dernières saisons ayant pu se conclure (pas de titre attribué en 2020 pour cause de Covid).

A la peine sur le plan défensif samedi, Olympic a rectifié le tir. Les hommes de Thibaut Petit ont ainsi provoqué 12 pertes de balle en première mi-temps, ne commettant que 3 'turnovers' dans le même temps. Ils ont en outre dominé les Tessinois sous les panneaux, là où ils avaient été malmenés dans l'acte III.

Olympic aura d'ailleurs forcé la décision en première mi-temps, avec une défense de fer. Les Fribourgeois ont creusé l'écart en signant un partiel de 13-0 pour conclure le premier quart-temps, qui leur a permis de mener 21-8 après 10' de jeu. Ils ont compté jusqu'à 18 longueurs d'avance, à la 17e minute (35-17).

Nottage et Jurkovitz décisifs

Massagno a repris espoir en gênant Fribourg avec sa défense de zone, revenant à 10 points à la mi-temps (30-40) et même à 7 points à la 27e (43-50). Mais Olympic a su garder ses distances et contenir les ultimes assauts de Dusan Mladjan (20 points), grâce notamment aux efforts conjugués de Natan Jurkovitz (20 points, 6 rebonds, 4 interceptions et 4 assists) et d'Eric Nottage (17 points, 7 assists).

/ATS