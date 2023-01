Un 4e succès de suite pour les Hawks

Atlanta a peut-être enfin trouvé le bon rythme en NBA. Les Hawks ont cueilli mercredi leur quatrième succès consécutif en allant s'imposer 130-122 sur le parquet des Mavericks de Luka Doncic.

C'est la première fois de la saison que les Hawks parviennent à enchaîner quatre victoires. Les deux dernières ont été obtenues avec le concours de Clint Capela, de retour aux affaires après cette blessure à un mollet qui lui avait fait manquer dix matches de suite.

Le pivot genevois a eu droit à un temps de jeu limité (23', soit 2 de plus que face à Miami deux jours plus tôt) et est à nouveau sorti du banc jeudi. Mais il était sur le parquet dans les instants décisifs de cette partie, qu'il a terminée avec 16 points, 6 rebonds, 1 contre et 1 interception.

Dejoute Murray (30 points, 7 rebonds, 4 assists) et Trae Young (18 points, 12 assists) ont conjugué leurs efforts pour permettre à Atlanta d'afficher à nouveau un bilan positif (23 victoires-22 défaites) cette saison. La superstar Luka Doncic a inscrit 30 points pour Dallas, mais seulement 3 dans le dernier quart.

/ATS