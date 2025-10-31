Un 3e succès d'affilée pour les Rockets

Battus lors de leurs deux premiers matches de la saison, les Rockets de Clint Capela ont rectifié le tir.

Houston a dominé les Celtics 128-101 samedi à Boston pour signer une troisième victoire consécutive en NBA.

Clint Capela a scellé le score dans cette rencontre en inscrivant le deuxième lancer-franc dont il a bénéficié à 36''4 de la fin. L'intérieur genevois a terminé ce match avec 4 points, tous inscrits dans le quatrième quart-temps alors que les titulaires étaient ménagés, et 10 rebonds en 18 minutes passées sur le parquet.

Le meilleur marqueur du match fut la star des Rockets Kevin Durant, qui a inscrit 26 points dans les trois premiers quart-temps avant de regagner définitivement le banc. Son équipe a fait la différence en première mi-temps (66-48) avant de 'tuer' le match dans un troisième quart remporté 31-24.

Les Wizards de Kyshawn George ont quant à eux subi samedi leur quatrième défaite consécutive, la cinquième en six matches, en s'inclinant 125-94 à domicile face au Magic d'Orlando. L'ailier valaisan a inscrit 17 points pour terminer meilleur marqueur de son équipe, alors que Paolo Banchero (28 points) et Franz Wagner (25 points) ont brillé dans le camp floridien.

