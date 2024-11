Un 2e « five-by-five » pour Wembanyama

Auteur d'un début de saison poussif, Victor Wembanyama a brillé lors de la victoire de San Antonio face au Utah Jazz 106-88. Le Français s'est offert un second 'five-by-five' en carrière.

Au lendemain d'un match raté face à Oklahoma City (6 points), Victor Wembanyama a rebondi face au Jazz, privé de son leader Lauri Markkanen. Le phénomène français a cumulé 25 points, 9 rebonds, 7 passes, 5 interceptions et 5 contres, en tentant beaucoup de tirs à trois points (4 sur 13).

Les Américains ont un nom pour cette ligne de statistique rare avec plus de cinq unités dans cinq secteurs différents: le 'five-by-five'. Et pour se rendre compte à quel point cette performance est rare, il faut se dire qu'elle n'a eu lieu que 23 fois dans l'histoire de la NBA. A noter que la NBA n'a enregistré les interceptions et les contres qu'à partir de la saison 1973/74, ce qui fait que l'on ne retrouve ni Wilt Chamberlain, ni Bill Russell.

Alors celui qui en a comptabilisé le plus est Hakeem Olajuwon avec 6. Derrière on retrouve Andreï Kirilenko avec 3 et donc Wembanyama avec 2. Ces trois hommes sont les seuls à en avoir plus qu'un dans leur carrière.

Le Français avait réussi son premier le 23 février dernier contre les Los Angeles Lakers.

