Un 15e succès d'affilée pour OKC

Champion en titre, Oklahoma City continue de tout balayer sur son passage en NBA. Le Thunder ...
Un 15e succès d'affilée pour OKC

Un 15e succès d'affilée pour OKC

Photo: KEYSTONE/AP/Bethany Baker

Champion en titre, Oklahoma City continue de tout balayer sur son passage en NBA. Le Thunder a décroché dimanche son 15e succès d'affilée, le 23e en 24 matches disputés cette saison.

Malgré l'absence de son MVP Shai Gilgeous-Alexander (blessé), OKC s'est facilement imposé 131-101 sur le parquet d'une équipe du Utah Jazz qui était elle aussi privée de son meilleur marqueur (Lauri Markkanen, malade). Le Thunder n'est que la troisième équipe de l'histoire à commencer aussi bien une saison (23-1).

Chet Holmgren (25 points, 9 rebonds) et Jalen Williams (25 points, 8 assists) furent les principaux artisans de la victoire d'Oklahoma City, qui a très vite pris les commandes dans cette partie (13-1 après 2'45, 45-20 après le premier quart-temps). Aaron Wiggins a ajouté 19 points en sortant du banc.

Deuxièmes à l'Ouest derrière OKC, les Lakers ont également connu la victoire dimanche. La franchise de L.A. a battu les Sixers 112-108 à Philadelphie, grâce à un LeBron James retrouvé et décisif: 'King James' a inscrit 29 points, dont 10 marqués consécutivement dans le 'money time', ajoutant 7 rebonds et 6 assists.

/ATS
 

Actualités suivantes

Capela et les Rockets s'inclinent à Dallas

Capela et les Rockets s'inclinent à Dallas

Basketball    Actualisé le 07.12.2025 - 08:12

Large victoire d’Union Neuchâtel à Lugano

Large victoire d’Union Neuchâtel à Lugano

Basketball    Actualisé le 07.12.2025 - 10:38

Houston et Durant à la fête face aux Suns

Houston et Durant à la fête face aux Suns

Basketball    Actualisé le 06.12.2025 - 08:07

Victoire pour George et les Wizards

Victoire pour George et les Wizards

Basketball    Actualisé le 02.12.2025 - 08:37

Articles les plus lus

5e succès de suite à l'extérieur pour Houston

5e succès de suite à l'extérieur pour Houston

Basketball    Actualisé le 01.12.2025 - 08:43

Victoire pour George et les Wizards

Victoire pour George et les Wizards

Basketball    Actualisé le 02.12.2025 - 08:37

Houston et Durant à la fête face aux Suns

Houston et Durant à la fête face aux Suns

Basketball    Actualisé le 06.12.2025 - 08:07

Large victoire d’Union Neuchâtel à Lugano

Large victoire d’Union Neuchâtel à Lugano

Basketball    Actualisé le 07.12.2025 - 10:38

Qualifs Mondial 2027: la Suisse battue par la Turquie à Fribourg

Qualifs Mondial 2027: la Suisse battue par la Turquie à Fribourg

Basketball    Actualisé le 30.11.2025 - 18:51

5e succès de suite à l'extérieur pour Houston

5e succès de suite à l'extérieur pour Houston

Basketball    Actualisé le 01.12.2025 - 08:43

Victoire pour George et les Wizards

Victoire pour George et les Wizards

Basketball    Actualisé le 02.12.2025 - 08:37

Houston et Durant à la fête face aux Suns

Houston et Durant à la fête face aux Suns

Basketball    Actualisé le 06.12.2025 - 08:07

Une défaite logique mais rageante pour la Suisse

Une défaite logique mais rageante pour la Suisse

Basketball    Actualisé le 27.11.2025 - 21:39

Washington retrouve ses habitudes

Washington retrouve ses habitudes

Basketball    Actualisé le 29.11.2025 - 07:53

Qualifs Mondial 2027: la Suisse battue par la Turquie à Fribourg

Qualifs Mondial 2027: la Suisse battue par la Turquie à Fribourg

Basketball    Actualisé le 30.11.2025 - 18:51

5e succès de suite à l'extérieur pour Houston

5e succès de suite à l'extérieur pour Houston

Basketball    Actualisé le 01.12.2025 - 08:43