Turquie-Grèce en demi-finale de l'Euro

La première demi-finale de l'Eurobasket messieurs s'annonce particulièrement chaude. Elle mettra ...
Turquie-Grèce en demi-finale de l'Euro

Turquie-Grèce en demi-finale de l'Euro

Photo: KEYSTONE/AP/Sergei Grits

La première demi-finale de l'Eurobasket messieurs s'annonce particulièrement chaude. Elle mettra aux prises la Turquie et la Grèce vendredi à Riga.

Les Turcs se sont imposés 91-77 mardi face à la Pologne dans le premier quart de finale. Ils ont pu compter sur un Alperen Sengun particulièrement en verve: l'intérieur des Houston Rockets a compilé 19 points, 12 rebonds, 10 passes décisives et 3 interceptions.

Son duel avec Giannis Antetokounmpo vendredi promet beaucoup. La superstar grecque a également brillé dans un quart de finale remporté - face à la Lituanie: le 'Greek Freak' a inscrit 29 points, ajoutant 6 rebonds et 4 interceptions. Jonas Valanciunas (24 points, 15 rebonds) a pourtant sorti le grand jeu côté lituanien.

Les deux autres quarts de finale se dérouleront mercredi. Ils mettront aux prises d'une part la Finlande et la Géorgie, et d'autre part l'Allemagne et la Slovénie.

/ATS
 

