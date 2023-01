Thabo Sefolosha terminera la saison avec Vevey Riviera

Thabo Sefolosha est de retour dans le club de ses débuts. Le premier joueur suisse de NBA terminera la saison avec Vevey Riviera Basket.

Celui qui a été drafté en 13e position en 2006 revient plus de vingt ans après aux Galeries du Rivage. Il y avait commencé sa carrière lors de la saison 2001/02.

'Cela s'est fait assez naturellement, a expliqué le joueur en conférence de presse dans la salle. On a juste activé la licence avec la fédération et une poignée de main avec le président a suffi. Quand j'ai vu la saison du club avec la 2e place en championnat, le Final Four de la Coupe de la Ligue et la demi-finale de la Coupe de Suisse, je me sentais mal de rester à la maison.'

Sefolosha avait disputé son dernier match officiel avec les Houston Rockets le 8 mars 2020. Puis le covid était venu chambouler le monde et, forcément, la NBA. Rentré en Suisse pour que ses filles puissent être scolarisées en français, Sefolosha avait annoncé sa retraite le 31 mars 2021.

Un peu rouillé

A 38 ans, le Veveysan repart donc pour un tour avec le club de son coeur. Pas étonnant pour celui dont le pseudo sur Instagram est 'vevey1800'. Aux Galeries du Rivage, le Vaudois retrouve un club bien structuré qui occupe la deuxième place du classement. Emmené par Jonathan Dubas, le club a la chance d'être entraîné par Niksa Bavcevic, un homme qui a déjà gagné des titres avec Monthey par le passé.

Capable d'évoluer à n'importe quel poste sur le terrain, le Vaudois se pliera à la décision de son coach. Concernant ses aptitudes physiques et la potentielle fatigue, le Veveysan a rigolé: 'Je me sens comme un vieil homme, rouillé!' Mais selon son coéquipier Jonathan Dubas, l'impact du premier joueur suisse de NBA devrait se ressentir rapidement. Le premier tour de piste aura lieu samedi pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Union Neuchâtel.

/ATS