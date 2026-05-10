Steve Kerr rempile avec les Warriors

L'entraîneur de Golden State Steve Kerr va rempiler avec la franchise californienne pour deux ...
Steve Kerr rempile avec les Warriors

Steve Kerr rempile avec les Warriors

Photo: KEYSTONE/AP/Stephen Lam

L'entraîneur de Golden State Steve Kerr va rempiler avec la franchise californienne pour deux ans, ont annoncé ses agents à ESPN samedi. Il est en poste depuis 2014.

Selon le média américain, citant Dan Eveloff et Rick Smith de l'agence Priority Sports, Steve Kerr Kerr a décidé de rester malgré l'élimination des Warriors lors du dernier match des barrages pour les play-off, contre Phoenix.

L'ancien joueur de Chicago et de San Antonio avait alors laissé planer le doute sur son avenir, lui qui a mené la bande à Stephen Curry vers quatre titres de champion NBA (2015, 2017, 2018 et 2022). 'Ces postes ont tous une date d'expiration', avait-il lâché juste après la défaite contre Phoenix, suggérant qu'il était peut-être 'temps pour du sang nouveau et de nouvelles idées'.

D'après ESPN, citant des sources de la NBA anonymes, Steve Kerr restera l'entraîneur le mieux payé de la ligue. Il a touché 17,5 millions de dollars cette saison.

/ATS
 

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