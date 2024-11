Soucis financiers: Fribourg Olympic se réorganise

Fribourg Olympic brille sur les parquets, mais sa situation financière est moins rose. Le club a dès lors annoncé une réorganisation mardi dans un communiqué.

L'entier de la gestion extra-sportive du club fribourgeois sera désormais géré par la société anonyme 'FOB Management SA', créée en 2022. Détenue alors à 50% par l'association Fribourg Olympic Basket, elle a récemment ouvert une souscription publique. Le capital a été complété par 33 nouveaux actionnaires et est désormais libéré à 100%.

Cette réorganisation est le résultat des leçons qui ont été tirées des 'problèmes structurels apparus durant les dernières semaines', selon le texte du communiqué. Le club avait dû procéder à un licenciement pour raisons économiques alors que trois membres du comité ont présenté leur démission.

Une assemblée générale extraordinaire se tiendra en janvier 2025. A cette occasion, un nouveau comité sera proposé.

Par ailleurs, 'FOB Management SA' annonce le retour d'Oliver Vogt - engagé cet été comme General manager du club et pas conservé après ses trois mois d'essai - en tant que responsable du développement. Il aura notamment la tâche de stabiliser la position de leader du club dans la basket suisse, d'accélérer les projets de croissance et d'innover dans l'offre des produits et services.

Dans son édition de mardi, La Liberté avait annoncé le départ de Claude Longchamp, responsable des finances de Fribourg Olympic. Selon lui, le club vit au-dessus de ses moyens.

/ATS