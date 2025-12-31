Sixième succès d'affilée pour les Clippers

Les Clippers ont entamé 2026 comme ils avaient conclu 2025: sur une victoire. La franchise ...
Sixième succès d'affilée pour les Clippers

Sixième succès d'affilée pour les Clippers

Photo: KEYSTONE/AP/William Liang

Les Clippers ont entamé 2026 comme ils avaient conclu 2025: sur une victoire. La franchise de Los Angeles a cueilli jeudi son sixième succès d'affilée en NBA en dominant Utah 118-101.

Auteur de 16 points mardi face à Sacramento, Yanic Konan Niederhäuser a également livré la marchandise en ce premier jour de l'An. Le pivot fribourgeois a eu droit à 27 minutes de jeu, soit 2 de plus que face aux Kings, cumulant 6 points et 10 rebonds. C'est la première fois que le 'rookie' atteint les 10 rebonds en NBA.

Les Clippers, qui avaient inscrit les 16 premiers points du match, ont finalement dû patienter jusqu'au dernier quart pour faire la différence. Niederhäuser n'a pas quitté le parquet durant cet ultime quart, remporté 36-20 par des Clippers qui ont pu compter sur un excellent Kawhi Leonard (45 points, dont 20 au dernier quart).

Privé de Clint Capela, malade, Houston a pour sa part cueilli jeudi sa quatrième victoire de suite, la 21e de la saison en 31 matches disputés. Les Rockets se sont imposés 120-96 à Brooklyn, grâce notamment aux 22 points, 11 passes décisives et 5 rebonds de leur superstar Kevin Durant.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les Clippers sur leur lancée, 16 points pour Niederhäuser

Les Clippers sur leur lancée, 16 points pour Niederhäuser

Basketball    Actualisé le 31.12.2025 - 07:40

Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets

Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 30.12.2025 - 07:32

Les Clippers et les Wizards enchaînent

Les Clippers et les Wizards enchaînent

Basketball    Actualisé le 29.12.2025 - 07:18

Les Rockets dominent Cleveland 117-100

Les Rockets dominent Cleveland 117-100

Basketball    Actualisé le 28.12.2025 - 07:50

Articles les plus lus

Kyshawn George décisif, les Wizards victorieux

Kyshawn George décisif, les Wizards victorieux

Basketball    Actualisé le 27.12.2025 - 07:38

Les Rockets dominent Cleveland 117-100

Les Rockets dominent Cleveland 117-100

Basketball    Actualisé le 28.12.2025 - 07:50

Les Clippers et les Wizards enchaînent

Les Clippers et les Wizards enchaînent

Basketball    Actualisé le 29.12.2025 - 07:18

Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets

Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 30.12.2025 - 07:32

Wemby et les Spurs gâchent le Noël du champion

Wemby et les Spurs gâchent le Noël du champion

Basketball    Actualisé le 26.12.2025 - 07:36

Kyshawn George décisif, les Wizards victorieux

Kyshawn George décisif, les Wizards victorieux

Basketball    Actualisé le 27.12.2025 - 07:38

Les Rockets dominent Cleveland 117-100

Les Rockets dominent Cleveland 117-100

Basketball    Actualisé le 28.12.2025 - 07:50

Les Clippers et les Wizards enchaînent

Les Clippers et les Wizards enchaînent

Basketball    Actualisé le 29.12.2025 - 07:18

Niederhäuser gagne le « derby » suisse

Niederhäuser gagne le « derby » suisse

Basketball    Actualisé le 24.12.2025 - 07:34

NBA: Les Knicks matent les Cavaliers pour Noël

NBA: Les Knicks matent les Cavaliers pour Noël

Basketball    Actualisé le 25.12.2025 - 21:05

Wemby et les Spurs gâchent le Noël du champion

Wemby et les Spurs gâchent le Noël du champion

Basketball    Actualisé le 26.12.2025 - 07:36

Kyshawn George décisif, les Wizards victorieux

Kyshawn George décisif, les Wizards victorieux

Basketball    Actualisé le 27.12.2025 - 07:38