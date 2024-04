SBL messieurs: les favoris en finale

Fribourg Olympic tentera dès samedi de conquérir un sixième titre national consécutif. Les hommes de Thibaut Petit ont obtenu leur billet pour la finale en battant les Lions de Genève 84-59.

Ce succès sur le parquet des Genevois leur a permis de boucler cette série best of five sur le score de 3-1. Les Fribourgeois n'ont ainsi perdu que trois rencontres cette saison en Suisse, toutes compétitions confondues. Battus samedi, ils ont cette fois parfaitement rectifié le tir et n'ont laissé aucun espoir aux Lions.

En finale, Olympic sera opposé à Massagno. Les Tessinois ont remporté leur série 3-1 contre Union Neuchâtel en allant s'imposer 86-74 à la Riveraine. Le titre se jouera ainsi entre les deux premiers de la saison régulière.

/ATS