SBL Cup: Les clubs fribourgeois en reconquête

Les clubs fribourgeois sont en reconquête à l’occasion du Final Four de la SBL. Détrônés respectivement ...
SBL Cup: Les clubs fribourgeois en reconquête

SBL Cup: Les clubs fribourgeois en reconquête

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Les clubs fribourgeois sont en reconquête à l’occasion du Final Four de la SBL.

Détrônés respectivement par Genève et Nyon en finale du championnat en 2025, Olympic et Elfic espèrent décrocher dimanche le premier trophée attribué cette saison.

Les hommes de Thibaut Petit et les joueuses de Romain Gaspoz ont tous deux un titre à défendre dans cette Coupe de la Ligue, dont le tournoi final se déroule comme de coutume à la salle du Pierrier de Montreux/Clarens. Les demi-finales messieurs sont programmées samedi après-midi, les finales dimanche (dames à 13h, messieurs à 16h).

Double tenant du trophée, Olympic aura donc un premier obstacle à franchir samedi, tout comme Genève. Les Fribourgeois retrouveront dès 14h Union Neuchâtel, seule équipe à les avoir battus sur la scène nationale cette saison (à Neuchâtel le 13 décembre en SBL). Ils ne commettront donc par l’erreur de sous-estimer cet adversaire.

Battu par Olympic en finale de la SBL Cup un an plus tôt, Genève se mesurera pour sa part à partir de 17h aux Starwings, étonnants 4es du championnat à égalité de points avec Pully Lausanne. Les Lions ont battu les Rhénans à deux reprises en deux duels livrés dans le championnat 2025/26, avec notamment un cinglant 120-66 en octobre.

Chez les dames, la finale opposera les deux meilleures équipes du pays. Quintuples tenantes du trophée, les Elfes pointent en tête du classement de SBL avec une seule défaite en 14 matches (subie face à Genève LPLO). Elles ont remporté les deux confrontations directes avec le BBC Nyon, qui pourrait déposséder les Fribourgeoises du dernier titre qu’elles détiennent encore.

/ATS
 

Actualités suivantes

« Le week-end le plus important de la saison » pour Union Neuchâtel

« Le week-end le plus important de la saison » pour Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 30.01.2026 - 09:52

Kyshawn George mène Washington à la victoire

Kyshawn George mène Washington à la victoire

Basketball    Actualisé le 30.01.2026 - 06:53

Les Rockets subissent les foudres de Wembanyama

Les Rockets subissent les foudres de Wembanyama

Basketball    Actualisé le 29.01.2026 - 07:53

Les Wizards renouent avec la victoire en battant Portland

Les Wizards renouent avec la victoire en battant Portland

Basketball    Actualisé le 28.01.2026 - 06:44

Articles les plus lus

Minneapolis: le basketteur Wembanyama horrifié par les tirs mortels

Minneapolis: le basketteur Wembanyama horrifié par les tirs mortels

Basketball    Actualisé le 27.01.2026 - 23:36

Les Wizards renouent avec la victoire en battant Portland

Les Wizards renouent avec la victoire en battant Portland

Basketball    Actualisé le 28.01.2026 - 06:44

Les Rockets subissent les foudres de Wembanyama

Les Rockets subissent les foudres de Wembanyama

Basketball    Actualisé le 29.01.2026 - 07:53

Kyshawn George mène Washington à la victoire

Kyshawn George mène Washington à la victoire

Basketball    Actualisé le 30.01.2026 - 06:53

All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus

All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus

Basketball    Actualisé le 27.01.2026 - 06:50

Minneapolis: le basketteur Wembanyama horrifié par les tirs mortels

Minneapolis: le basketteur Wembanyama horrifié par les tirs mortels

Basketball    Actualisé le 27.01.2026 - 23:36

Les Wizards renouent avec la victoire en battant Portland

Les Wizards renouent avec la victoire en battant Portland

Basketball    Actualisé le 28.01.2026 - 06:44

Les Rockets subissent les foudres de Wembanyama

Les Rockets subissent les foudres de Wembanyama

Basketball    Actualisé le 29.01.2026 - 07:53

Union Neuchâtel tombe dans le piège des Foxes à Lausanne

Union Neuchâtel tombe dans le piège des Foxes à Lausanne

Basketball    Actualisé le 26.01.2026 - 05:45

Un 8e succès en 9 matches pour les Clippers

Un 8e succès en 9 matches pour les Clippers

Basketball    Actualisé le 26.01.2026 - 07:11

All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus

All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus

Basketball    Actualisé le 27.01.2026 - 06:50

Minneapolis: le basketteur Wembanyama horrifié par les tirs mortels

Minneapolis: le basketteur Wembanyama horrifié par les tirs mortels

Basketball    Actualisé le 27.01.2026 - 23:36