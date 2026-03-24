Première étape franchie pour des franchises à Seattle et à Vegas

Les responsables de la NBA ont ouvert la voie à la création de deux nouvelles franchises dans ...
Première étape franchie pour des franchises à Seattle et à Vegas

Première étape franchie pour des franchises à Seattle et à Vegas

Photo: KEYSTONE/AP/ELAINE THOMPSON

Les responsables de la NBA ont ouvert la voie à la création de deux nouvelles franchises dans le championnat nord-américain de basket, à Las Vegas et à Seattle. Ceci à l'horizon de la saison 2028-29.

Le conseil des gouverneurs de la NBA, où siègent les propriétaires des équipes engagées dans le championnat, a autorisé la Ligue à travailler à cette expansion, qui porterait de 30 à 32 le nombre de franchises engagées dans la prestigieuse compétition.

'Le vote intervenu aujourd'hui (mercredi) reflète l'intérêt de notre conseil dans l'exploration d'une potentielle extension à Las Vegas et à Seattle, deux marchés ayant une longue tradition de soutien à la NBA', a déclaré le patron de la NBA, Adam Silver.

'Nous sommes impatients de franchir cette nouvelle étape et d'engager des discussions avec les parties intéressées', a-t-il ajouté.

Ce vote n'est que la première étape d'un long processus qui devra au final être approuvé par au moins 23 des 30 franchises actuelles.

La banque d'investissement PJT Partners a été choisie par la ligue pour évaluer les aspects économiques et financiers de l'arrivée de deux nouvelles franchises en NBA.

/ATS
 

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