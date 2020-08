Portland piège les Lakers

Têtes de série no 1 à l'Ouest, les Lakers ont connu le même sort que Milwaukee pour leur entrée en lice dans les play-off de NBA.

La franchise de Los Angeles s'est inclinée 100-93 face à Portland, qui a eu besoin d'un barrage pour prendre part à ces séries finales.

LeBron James a eu beau réussir un triple double (23 points, 17 rebonds, 16 assists) pour son premier match de play-off sous le maillot des Lakers, la défaite fut au rendez-vous. Tout sauf illogique tant Portland, qui joue ses matches comme des finales depuis la reprise, a semblé mieux en rythme.

Ainsi, malgré les signes d'une fatigue évidente à la moitié du quatrième quart-temps, bien que menés de six longueurs, les Blazers ont encore pu compter sur le fameux 'Dame Time'. Damian Lillard (34 points) a alors sorti deux tirs loin derrière l'arc pour redonner l'avantage aux siens. Il a ensuite offert une passe décisive à Carmelo Anthony, auteur d'un autre panier à trois points fatal à L.A.

La défaite des Lakers est survenue quelques heures après celle des Milwaukee Bucks, meilleure équipe à l'Est. C'est la première fois depuis la saison 2002/2003 (Pistons et Spurs) que les deux têtes de série no 1 perdent leur premier match de play-off. Pas d'inquiétude à avoir pour les Lakers et les Bucks: Detroit et San Antonio avaient alors tous deux passé le 1er tour, les Spurs gagnant même le titre.

/ATS