Pléthore de projets pour Swiss Basketball

La fédération suisse veut gagner en visibilité et en crédibilité. Son président Andrea Siviero a souligné la volonté de développer le sport en Suisse lors d'une conférence de presse mercredi.

L'argent mondial remporté par l'équipe de Suisse masculine de 3x3 a été mis à l'honneur dans les locaux de Swiss Basketball à Fribourg. Andrea Siviero les a pris en exemple, à moins de trois ans des prochains Jeux olympiques à Los Angeles.

La fédération a annoncé mettre sur pied des sélections nationales M21 et M23 en 3x3 afin de préparer la relève, a précisé le nouveau secrétaire général de Dan Goethals. L'objectif est d'atteindre à terme les 30'000 licenciés en Suisse, et d'augmenter la part féminine qui représente pour l'heure un quart des licences.

L'organisation du Mondial M19 masculin à Lausanne et la 8e place finale de l'équipe de Suisse a fait 'gagner ses lettres de noblesses pour l'organisation d'évènements importants' selon Goethals. Pour preuve, la fédération s'est décidée à se positionner pour organiser l'Euro féminin 2029 en Romandie.

Le déplacement du Centre national de Lausanne à Macolin a permis de faire passer le nombre d'adolescents entraînés de 9 à 16. Son pendant féminin est remis à plus tard, faute de financement, regrette toutefois Swiss Basketball.

La fédération compte sur l'augmentation du nombre de personnes pratiquant le basket et sur la recherche de sponsors pour financer le développement du sport. 'Lancer des projets et montrer qu'on sait les gérer nous rend crédibles, et ça nous aide à trouver de nouvelles ressources financières', indique Dan Goethals.

