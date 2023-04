Philadelphie domine Brooklyn dans l'acte I

Les ambitieux Philadephia 76ers ont entamé de manière idéale les play-off de NBA. Les Sixers ont dominé Brooklyn 121-101 samedi après-midi dans l'acte I de ce quart de finale de la Conférence Est.

Tête de série no 3 à l'Est, Philadelphia a toujours fait la course en tête dans cette partie. Mais les Sixers ont dû patienter jusqu'au quatrième quart-temps pour creuser véritablement l'écart en prenant 20 points d'avance (103-83 à 8'01'' de la fin).

Star de Philadelphie et candidat au trophée de MVP, Joël Embiid fut le meilleur marqueur de son équipe avec ses 26 points. James Harden a également brillé dans le camp des Sixers, cumulant 23 points - à 7/13 à 3 points - et 13 passes décisives.

