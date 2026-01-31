Paul George suspendu 25 matches par la NBA

L'ailier vedette des Philadelphia Sixers Paul George a été suspendu 25 matches. Il est sanctionné ...
Paul George suspendu 25 matches par la NBA

Paul George suspendu 25 matches par la NBA

Photo: KEYSTONE/FR170982 AP/CHRIS SZAGOLA

L'ailier vedette des Philadelphia Sixers Paul George a été suspendu 25 matches. Il est sanctionné pour avoir violé le règlement antidrogue, a annoncé samedi la NBA.

La suspension 'sans salaire' du joueur neuf fois All-Star prend effet dès le prochain match des Sixers, samedi face aux New Orleans Pelicans samedi, a indiqué l'instance. La NBA n'a pas précisé le nom de la substance incriminée.

Paul George (35 ans) a admis son 'erreur', dans des propos relayés par ESPN. 'Au cours des dernières années, j'ai parlé de l'importance de la santé mentale, et alors que je cherchais récemment un traitement pour un problème personnel, j'ai commis l'erreur de prendre un médicament inapproprié', a-t-il expliqué.

'J'assume l'entière responsabilité de mes actes et je présente mes excuses à l'organisation des Sixers, à mes coéquipiers et aux fans de Philadelphie pour les mauvaises décisions que j'ai prises', a-t-il poursuivi.

La franchise de Pennsylvanie ayant disputé 47 des 82 matches au calendrier, George pourra retrouver la compétition juste avant la fin de la saison régulière, en prévision des play-off au printemps.

Une suspension qui tombe mal

'PG13', médaillé d'or des Jeux 2016 avec les États-Unis, s'est imposé dans les années 2010 comme l'un des meilleurs à son poste, mais son étoile a pâli récemment en raison de blessures à répétition. Il a raté près de la moitié des matches de son équipe depuis qu'il a rejoint les Sixers à l'été 2024.

George (16 points de moyenne) a enchaîné les matches en janvier, avec une performance à 32 points contre les Bucks le 28 janvier. Cela a coïncidé avec le regain de forme des Sixers, actuellement sixièmes de la Conférence Est. Son salaire annuel s'élève à environ 52 millions de dollars cette saison.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pas de trophée pour Union Neuchâtel

Pas de trophée pour Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 19:44

Olympic bat Union en demi-finale de SBL Cup

Olympic bat Union en demi-finale de SBL Cup

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 18:54

Kyshawn George et les Wiazrds battus par les Lakers

Kyshawn George et les Wiazrds battus par les Lakers

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 08:27

SBL Cup: Les clubs fribourgeois en reconquête

SBL Cup: Les clubs fribourgeois en reconquête

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 04:05

Articles les plus lus

« Le week-end le plus important de la saison » pour Union Neuchâtel

« Le week-end le plus important de la saison » pour Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 30.01.2026 - 09:52

SBL Cup: Les clubs fribourgeois en reconquête

SBL Cup: Les clubs fribourgeois en reconquête

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 04:05

Kyshawn George et les Wiazrds battus par les Lakers

Kyshawn George et les Wiazrds battus par les Lakers

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 08:27

Olympic bat Union en demi-finale de SBL Cup

Olympic bat Union en demi-finale de SBL Cup

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 18:54

Kyshawn George mène Washington à la victoire

Kyshawn George mène Washington à la victoire

Basketball    Actualisé le 30.01.2026 - 06:53

« Le week-end le plus important de la saison » pour Union Neuchâtel

« Le week-end le plus important de la saison » pour Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 30.01.2026 - 09:52

SBL Cup: Les clubs fribourgeois en reconquête

SBL Cup: Les clubs fribourgeois en reconquête

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 04:05

Kyshawn George et les Wiazrds battus par les Lakers

Kyshawn George et les Wiazrds battus par les Lakers

Basketball    Actualisé le 31.01.2026 - 08:27

Les Wizards renouent avec la victoire en battant Portland

Les Wizards renouent avec la victoire en battant Portland

Basketball    Actualisé le 28.01.2026 - 06:44

Les Rockets subissent les foudres de Wembanyama

Les Rockets subissent les foudres de Wembanyama

Basketball    Actualisé le 29.01.2026 - 07:53

Kyshawn George mène Washington à la victoire

Kyshawn George mène Washington à la victoire

Basketball    Actualisé le 30.01.2026 - 06:53

« Le week-end le plus important de la saison » pour Union Neuchâtel

« Le week-end le plus important de la saison » pour Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 30.01.2026 - 09:52